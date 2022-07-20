Кейта: «Будет приятно вернуться в Лейпциг»

Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта рассказал о том, что ему будет приятно вернуться в Лейпциг, где хавбек ранее выступал за местную команду с 2016 по 2018 год.

«Будет приятно вернуться в Лейпциг, ведь там я достиг большого прогресса. Именно оттуда меня купил «Ливерпуль», – сказал полузащитник в интервью официальному сайту мерсисайдцев.

Напомним, что завтра «Ливерпуль» проведёт свой третий матч в рамках предсезонной подготовки против немецкого «РБ Лейпцига». Матч стартует в 20:15 по московскому времени.

Ранее «Ливерпуль» проиграл 0:4 в предсезонном матче против «Манчестер Юнайтед», а затем одержал победу 2:0 над «Кристал Пэлас».