Уже почти три недели Джесси Лингард находится в статусе свободного агента. Судя по всему, 29-летний полузащитник тщательно подбирает себе новый клуб, ведь вариантов у него хватает. Один из таких вариантов – «Ноттингем Форест». По данным The Guardian, новичок Английской премьер-лиги имеет хорошие шансы подписать Лингарда. «Лесники» уже провели конструктивные переговоры с экс-игроком «Манчестер Юнайтед».

Как известно, «Ноттингем Форест» возвращается в Английскую премьер-лигу после 23 лет отсутствия. Команда рассчитывает серьёзно усилить состав перед стартом чемпионата.

В первом туре АПЛ «Ноттингем Форест» сыграет против «Ньюкасла» 6 августа.