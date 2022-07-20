Бакайоко – о своём задержании: «Ошибаться нормально, но полицейские создали мне проблемы»

Полузащитник «Челси» Тьемуэ Бакайоко прокомментировал случай, когда полицейские задержали его в Милане. Напомним, что представители власти ошибочно сочли француза за наркоторговца.

«Власти признали свою ошибку, но они осознали это только сейчас. Ошибаться нормально, но они создали мне проблемы и обращались слишком грубо. Я думаю, что они зашли слишком далеко», – цитирует француза журналист Танкреди Палмьери.

Прошлый сезон Бакайоко провёл на правах аренды за «Милан», который по итогам кампании отказался выкупать футболиста. В данный момент у француза остаётся год по контракту с «Челси».