Де Йонг больше хочет в «Челси», а не в «МЮ»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг больше хотел бы присоединиться к лондонскому «Челси», а не к «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Caught Offside со ссылкой на Sport.

Ранее де Йонг отказался переходить в «Манчестер Юнайтед», хотя клуб согласовал его трансфер с каталонской «Барселоной». Пока что игрок хочет остаться в стане «сине-гранатовых», но руководство не исключает, что нидерландец изменит своё решение.

Де Йонга даже не привлекает возможность поработать с Эриком тен Хагом, который по сути и сделал игрока топ-футболистом в составе амстердамского «Аякса».