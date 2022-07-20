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Де Йонг больше хочет в «Челси», а не в «МЮ»

20 Июля 2022 • 14:06 Комментировать (1)

Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг больше хотел бы присоединиться к лондонскому «Челси», а не к «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Caught Offside со ссылкой на Sport.

Ранее де Йонг отказался переходить в «Манчестер Юнайтед», хотя клуб согласовал его трансфер с каталонской «Барселоной». Пока что игрок хочет остаться в стане «сине-гранатовых», но руководство не исключает, что нидерландец изменит своё решение.

Де Йонга даже не привлекает возможность поработать с Эриком тен Хагом, который по сути и сделал игрока топ-футболистом в составе амстердамского «Аякса».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг Трансферы футбола - лето 2022
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