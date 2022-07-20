Если Алонсо не перейдёт в «Барселону», клуб переключится на защитника «Тоттенхэма»

Каталонская «Барселона» нашла альтернативу защитнику «Челси» Маркосу Алонсо. По информации журналиста Феррана Мартинеса, в случае провала с трансфером испанца клуб переключит внимание на Серхио Регилона из «Тоттенхэма».

Напомним, что «Барселона» пока не готова платить за Алонсо требуемую компенсацию, хотя сам игрок открыт к переходу. В то же время Регилон может покинуть «Тоттенхэм», так как главный тренер Антонио Конте больше отдаёт предпочтение Райану Сессеньону на позиции левого вингбека.

Также из «Челси» в «Барселону» может отправиться капитан Сесар Аспиликуэта, у которого остался год по контракту с «пенсионерами».