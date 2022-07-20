Стерлинг дебютирует за «Челси» в матче против «Шарлотт»

Новичок «Челси» Рахим Стерлинг дебютирует за команду в товарищеском матче против «Шарлотт», который состоится 21 июля в 02:30 по московскому времени. Об этом заявил на своей пресс-конференции главный тренер «пенсионеров» Томас Тухель.

Напомним, что Стерлинг ранее взял 17-й номер. Англичанин будет носить на спине эту цифру на протяжение всей предсезонной подготовки, но к началу официальных матчей футболист может взять другой номер.

Стерлинг обошёлся «Челси» в 50 миллионов евро. Томас Тухель ранее заявил, что трансфер англичанина был приоритетом для команды в это трансферное окно.