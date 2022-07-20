Антони всё ещё может покинуть «Аякс», игрок хочет в «МЮ»

Полузащитник «Аякса» Антони всё ещё может сменить клубную прописку этим летом. Вопреки слухам о том, что бразилец останется в Амстердаме, существует вероятность, что игрок всё же добьётся своего и отправится в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист Марк Голдбридж в социальных сетях.

Сам Антони хочет покинуть «Аякс» и присоединиться к «Манчестер Юнайтед», где его ждёт бывший тренер Эрик тен Хаг. Бразилец является ключевой целью для «красных дьяволов», но запрашиваемая сумма в 60 миллионов евро пока отпугивает манкунианцев.

Напомним, что ранее в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» перешёл Лисандро Мартинес.