«Барселона» просит Кунде отказать «Челси»

Каталонская «Барселона» призывает Жюля Кунде не соглашаться на переход в лондонский «Челси». По информации от журналиста Санти Ауны, «сине-гранатовые» не теряют надежд приобрести француза.

Напомним, что «Севильи» вчера отклонила предложение «Челси», которое составило 55 миллионов евро. Тем не менее, лондонский клуб готов предпринять новые попытки приобрести защитника.

«Барселона» в то же время присматривается к альтернативным вариантам. Вероятно, что каталонский клуб переключит своё внимание на Бенжамена Павара из мюнхенской «Баварии», который может покинуть команду после трансфера Маттайса де Лихта.