Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» просит Кунде отказать «Челси»

20 Июля 2022 • 13:10 Комментировать

Каталонская «Барселона» призывает Жюля Кунде не соглашаться на переход в лондонский «Челси». По информации от журналиста Санти Ауны, «сине-гранатовые» не теряют надежд приобрести француза.

Напомним, что «Севильи» вчера отклонила предложение «Челси», которое составило 55 миллионов евро. Тем не менее, лондонский клуб готов предпринять новые попытки приобрести защитника.

«Барселона» в то же время присматривается к альтернативным вариантам. Вероятно, что каталонский клуб переключит своё внимание на Бенжамена Павара из мюнхенской «Баварии», который может покинуть команду после трансфера Маттайса де Лихта.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Севилья Жюль Кунде Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Июля
13:55 · Англия. Премьер-лига
Если Алонсо не перейдёт в «Барселону», клуб переключится на защитника «Тоттенхэма»
13:47 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг дебютирует за «Челси» в матче против «Шарлотт»
13:45 · Англия. Премьер-лига
Филлипс рассказал, какую песню исполнил Холанн на посвящении новичков «Манчестер Сити»
13:19 · Англия. Премьер-лига
Антони всё ещё может покинуть «Аякс», игрок хочет в «МЮ»
13:10 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» просит Кунде отказать «Челси»
12:39 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг поддержал Алле после сообщений о его болезни
12:36 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» предложила своего игрока «Арсеналу»
12:24 · Англия. Премьер-лига
Тухель предупредил руководство «Челси», что ждёт ещё двух защитников
12:16 · Англия. Премьер-лига
Агент Роналду встретился с руководством испанского клуба
12:07 · Англия. Премьер-лига
Сен-Максимен снова разозлил одноклубников, его ждёт разговор с Хау
12:02 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» готов сделать предложение по трансферу Кукурельи
11:55 · Англия. Премьер-лига
Кейта: «В следующем сезоне я хочу играть в каждом матче»
11:46 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Зинченко переходит в «Арсенал»
11:35 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хочет понять, готов ли де Йонг перейти в лондонский клуб
11:30 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Кунде стоит больше тех денег, что просит «Севилья»
Все новости
Рекомендуем