Тен Хаг поддержал Алле после сообщений о его болезни

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказал слова поддержки нападающему дортмундской «Боруссии» Себастьяну Алле, после того как у форварда обнаружили опухоль.

«Это ужасно. У меня с ним фантастические отношения. Он мой друг, он играл у меня нападающим на протяжении нескольких лет в «Утрехте» и в «Аяксе», - сказал тен Хаг в интервью MUTV.

За последние полтора года, пока тен Хаг был тренером «Аякса», Алле в 66 матчах забил 47 голов, выиграл два чемпионата и один кубок Голландии.

«Услышать такие новости – это необъяснимо. Мои мысли с ним и его семьей, и я надеюсь, что он быстро поправится», - добавил тен Хаг.

Ранее дортмундская «Боруссия» заявила, что после серии медицинских обследований у Алле была обнаружена опухоль.

В прошедшем сезоне футболист, выступая за «Аякс», провел в чемпионате Голландии 31 игру, забил 21 гол и отдал 7 результативных передач.