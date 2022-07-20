«Боруссия» предложила своего игрока «Арсеналу»

Как стало известно журналистам La Gazzetta dello Sport, дортмундская «Боруссия» приняла решение расстаться со своим защитником Мануэлем Аканджи. «Шмели» предложили игрока лондонскому «Арсеналу».

Англичане не так давно проявляли интерес к центрбеку, а потому немецкий клуб считает, что «канонирам» может быть интересно их предложение. За своего футболиста «Боруссия» хочет получить 20-25 миллионов евро. И это притом, что контракт Аканджи истекает летом следующего года.

27-летний швейцарец сыграл в прошлом сезоне Бундеслиги 26 матчей, забил один гол и получил три желтые карточки.