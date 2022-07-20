Тухель предупредил руководство «Челси», что ждёт ещё двух защитников

Главный тренер «Челси» Томас Тухель предупредил руководство клуба, что хочет видеть в команде ещё двух центральных защитников. Напомним, ранее «пенсионеры» подписали Калиду Кулибали из «Наполи» за 38 миллионов евро.

Среди главных вариантов для усиления обороны «Челси» рассматривает двух футболистов – Жюля Кунде из «Севильи» и Преснела Кимпембе из «ПСЖ». В данный момент «пенсионеры» активно ведут переговоры по трансферам перечисленных защитников.

Напомним, что лондонский «Челси» ранее покинули два защитника – Антонио Рюдигер и Андреас Кристенсен, которые ушли свободными агентами.