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Тухель предупредил руководство «Челси», что ждёт ещё двух защитников

20 Июля 2022 • 12:24 Комментировать

Главный тренер «Челси» Томас Тухель предупредил руководство клуба, что хочет видеть в команде ещё двух центральных защитников. Напомним, ранее «пенсионеры» подписали Калиду Кулибали из «Наполи» за 38 миллионов евро.

Среди главных вариантов для усиления обороны «Челси» рассматривает двух футболистов – Жюля Кунде из «Севильи» и Преснела Кимпембе из «ПСЖ». В данный момент «пенсионеры» активно ведут переговоры по трансферам перечисленных защитников.

Напомним, что лондонский «Челси» ранее покинули два защитника – Антонио Рюдигер и Андреас Кристенсен, которые ушли свободными агентами.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Севилья ПСЖ Томас Тухель Жюль Кунде Преснел Кимпембе Трансферы футбола - лето 2022
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