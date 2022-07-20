Агент Роналду встретился с руководством испанского клуба

Агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду Жорже Мендеш встретился с представителями мадридского «Атлетико», чтобы обсудить потенциальный трансфер своего клиента.

По информации издания El Partizado de Cope, Мендеш дал понять руководству «Атлетико», что Роналду хочет играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Как сообщает источник, «матрасники» отказали Мендешу в трансфере.

Напомним, что Криштиану Роналду старается покинуть «Манчестер Юнайтед», но подписать португальца пока не готов ни один топ-клуб. В прошлом сезоне футболист забил 18 голов в Английской премьер-лиге.