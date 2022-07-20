Сен-Максимен снова разозлил одноклубников, его ждёт разговор с Хау

Полузащитник «Ньюкасла» Аллан Сен-Максимен снова оказался в центре скандала. На этот раз экстравагантный футболист припарковал свой «Феррари» возле тренировочного поля «Ньюкасла», что разозлило его одноклубников.

«Мы обсудим с ним его поведение и поступки», - сказал главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау.

В конце прошлого сезона Сен-Максимен также спровоцировал конфликт в клубе, когда заявил, что создает много моментов, но в команде нет нападающего, способного их реализовывать.

Этим летом «сороки» были готовы избавиться от проблемного игрока, но цена в 50 миллионов евро отпугнула потенциальных покупателей.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 35 матчей, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.