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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сен-Максимен снова разозлил одноклубников, его ждёт разговор с Хау

20 Июля 2022 • 12:07 Комментировать

Полузащитник «Ньюкасла» Аллан Сен-Максимен снова оказался в центре скандала. На этот раз экстравагантный футболист припарковал свой «Феррари» возле тренировочного поля «Ньюкасла», что разозлило его одноклубников.

«Мы обсудим с ним его поведение и поступки», - сказал главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау.

В конце прошлого сезона Сен-Максимен также спровоцировал конфликт в клубе, когда заявил, что создает много моментов, но в команде нет нападающего, способного их реализовывать.

Этим летом «сороки» были готовы избавиться от проблемного игрока, но цена в 50 миллионов евро отпугнула потенциальных покупателей.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 35 матчей, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Эдди Хау Аллан Сен-Максимен
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