«Манчестер Сити» готов сделать предложение по трансферу Кукурельи

«Манчестер Сити» готов начать переговоры с «Брайтоном» по трансферу защитника Марка Кукурельи. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «горожане» скоро сделают «чайкам» первое предложение.

Напомним, что после продажи Александра Зинченко в лондонский «Арсенал» команда Хосепа Гвардиолы получит около 40 миллионов евро. Добавив к этой сумме ещё 20 миллионов, «Манчестер Сити» сможет заплатить за Кукурелью требуемые деньги.

Сам Кукурель уже почти согласовал с «Манчестер Сити» условия личного контракта. Игрок очень хочет присоединиться к «горожанам», точно так же Хосеп Гвардиола настаивает на его трансфере.