Романо: «Кунде стоит больше тех денег, что просит «Севилья»

Эксперт по трансферному рынку Фабрицио Романо заявил, что считает Жюля Кунде одним из лучших защитников на сегодняшний день.

«Кунде — один из лучших центральных защитников, и он заслуживает такого клуба, как «Барса» или «Челси». На рынке не так много игроков, которые так же быстры и сильны в обороне, как он. Он явно недооценен», - заявил Романо.

Что касается перехода Кунде в «Челси», инсайдер сообщил следующее:

«У «Барселоны» было много контактов с игроком, но она еще не представила официальное предложение «Севилье», в то время как «Челси» готовит новое предложение», - отметил Романо.

Ранее сообщалось, что «Севилья» намерена выручить за Кунде 65 миллионов евро.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 32 игры, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.