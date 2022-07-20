Клопп – о том, что Нуньес пока не забил за «Ливерпуль»: «Я совсем не беспокоюсь»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что его не беспокоит низкая результативность новичка Дарвина Нуньеса в товарищеских матчах. Напомним, что уругваец не смог отличиться в поединках против «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас», хотя имел хорошие моменты для взятия ворот.

«Я совсем не беспокоюсь. Меня не интересуют мнения людей. Некоторые превращают ситуацию в шутку, но судить о Нуньесе ещё очень рано», – сказал Клопп на своей пресс-конференции.

Напомним, что Нуньес присоединился к «Ливерпулю» за 80 миллионов евро из лиссабонской «Бенфики». Игроком также интересовался «Манчестер Юнайтед», который в итоге не согласился заплатить за игрока требуемые деньги.