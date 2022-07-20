Тухель – о Кулибали: «Он такой тип футболиста, присутствие которого ощущается на поле»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель сделал комплимент новичку команды Калиду Кулибали, который недавно пополнил ряды «синих» из итальянского «Наполи», перейдя за сумму в районе 38 миллионов евро.

«Он спокойный парень с отличными лидерскими качествами. Он такой тип футболиста, присутствие которого заметно ощущается на поле. Это отличная новость для нас», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Напомним, что Кулибали также мог оказаться в «Ювентусе». Сенегалец ранее заявил, что перейти в «Челси» его убедил бывший одноклубник по «Наполи» Жоржиньо, который выступает в лондонском клубе с 2018 года.