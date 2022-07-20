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«Челси» определился с ещё одним кандидатом на позицию центрального защитника

20 Июля 2022 • 11:16 Комментировать

«Челси» перейдет к обсуждению трансфера защитника «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиола, если не получится приобрести Жюля Кунде и Преснела Кимпембе.

В лондонском клубе уверены, что смогут подписать кого-то из двоих, но на всякий случай работают над третьим вариантом в лице Гвардиола, сообщают британские СМИ.

Сейчас «синие» ведут переговоры с «Севильей» по поводу Кунде. Игрок уладил детали личного контракта с англичанами, но за него продолжает бороться «Барселона».

Что касается Кимпембе, то он недавно заявил, что хотел бы остаться в «ПСЖ».

В прошедшем сезоне Гвардиол провел в Бундеслиге 29 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Севилья ПСЖ РБ Лейпциг Жюль Кунде Преснел Кимпембе Трансферы футбола - лето 2022 Йошко Гвардиол
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