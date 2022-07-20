«Барселона» уже смирилась, что Силва останется в «Манчестер Сити»

Каталонская «Барселона» уже смирилась с тем, что полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва не покинет команду в это трансферное окно. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Напомним, что сам Силва был бы не против присоединиться к каталонской «Барселоне», однако клуб не готов отпустить португальца ниже ценника в 100 миллионов евро, которых нет у «сине-гранатовых».

Силва хотел уйти из «Манчестер Сити» ещё прошлым летом, но руководство не отпустило его и тогда. Главный тренер клуба Хосеп Гвардиола рассчитывает на португальца в следующем сезоне.