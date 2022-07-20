«Эвертон» хочет подписать полузащитника «Челси»

Хавбек лондонского «Челси» Билли Гилмор может продолжить карьеру в другом английском клубе. Как информирует The Telegraph, заинтересованность в трансфере игрока проявляет «Эвертон».

Клуб из Ливерпуля планирует оформить аренду 21-летнего игрока, который не входит в планы наставника «пенсионеров» Томаса Тухеля.

Отметим, что в прошлом сезоне Гилмор выступал за «Норвич» на правах арендного соглашения. В составе «канареек» Билли провел 28 поединков, в которых отметился двумя голевыми передачами.

В начале текущего месяца лондонцы продлили контракт с игроком до 2024 года.