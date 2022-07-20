Зинченко покинул тренировочную базу «Манчестер Сити», игрок близок к переходу в «Арсенал»

Трансфер Александра Зинченко из «Манчестер Сити» в лондонский «Арсенал» практически завершён. По информации от журналиста Фабрицио Романо, украинец уже покинул тренировочный лагерь «горожан» и отправился на медицинское обследование.

Зинченко должен стать четвёртым трансфером «Арсенала» в это окно. Ранее клуб подписал Маркиньоса, Фабиу Вийера и Габриэля Жезуса, который тоже присоединился к команде из «Манчестер Сити».

Напомним, что в составе «горожан» Зинченко 4 раза становился чемпионом Английской премьер-лиги. Также украинец завоевал в клубе несколько кубковых трофеев.