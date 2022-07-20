Романо: «Челси» интересуется Френки де Йонгом, но игроку нужно определиться»

Эксперт по трансферному рынку Фабрицио Романо прокомментировал ситуацию вокруг перехода полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга в «Челси».

«Челси» интересовался Френки де Йонгом в течение нескольких недель, но они знают, что у «Манчестер Юнайтед» есть соглашение с «Барселоной», а также что Френки на сегодняшний день не планирует покидать Испанию», - сообщил инсайдер.

Ранее была информация, что де Йонг наотрез отказывается покидать каталонский клуб. Кроме того, испанские СМИ сообщили, что в случае ухода, голландец может лишиться денег, которые «Барселона» ему задолжала в период пандемии.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 32 матча, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.