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Гвардиола поделился ожиданиями от игры новичков «Манчестер Сити»

20 Июля 2022 • 10:17 Комментировать

 Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал трансферы своей команды. Напомним, что «горожане» этим летом уже подписали двух футболистов в лице Кэлвина Филлипса и Эрлинга Холанна.

«Мы не можем оказывать слишком много давления на новых футболистов. Нам нужно сперва найти им дома и квартиры. Благодаря этому их настроение на тренировках улучшится», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Кэлвин Филлипс обошёлся «Манчестер Сити» в районе 60 миллионов евро, тогда как за Эрлинга Холанна команда заплатила 75 миллионов. Скоро в стан «горожан» может перейти Марк Кукурелья из «Брайтона», которого хочет видеть лично Гвардиола.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Эрлинг Холанн Кэлвин Филлипс
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