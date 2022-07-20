Гвардиола поделился ожиданиями от игры новичков «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал трансферы своей команды. Напомним, что «горожане» этим летом уже подписали двух футболистов в лице Кэлвина Филлипса и Эрлинга Холанна.

«Мы не можем оказывать слишком много давления на новых футболистов. Нам нужно сперва найти им дома и квартиры. Благодаря этому их настроение на тренировках улучшится», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Кэлвин Филлипс обошёлся «Манчестер Сити» в районе 60 миллионов евро, тогда как за Эрлинга Холанна команда заплатила 75 миллионов. Скоро в стан «горожан» может перейти Марк Кукурелья из «Брайтона», которого хочет видеть лично Гвардиола.