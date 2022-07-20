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Кулибали: «Перейти в «Челси» мне посоветовал Жоржиньо»

20 Июля 2022 • 10:11 Комментировать

Новобранец «Челси» защитник Калиду Кулибали рассказал журналистам о деталях перехода в лондонский клуб.

«Жоржиньо написал мне СМС и спросил, не хочу ли я перейти в «Челси»? В то время я не был уверен, действительно ли «Челси» интересуется мной, но, конечно, я ответил, что перейду с удовольствием», - сказал Кулибали.

Кулибали отметил, что рад такому стечению обстоятельств.

«Теперь я здесь и очень рад начать это захватывающее путешествие. Команда выглядит великолепно, в ней хорошее сочетание молодых и более опытных игроков», - добавил защитник.

В прошедшем сезоне футболист провел в Серии А 27 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Жоржиньо Калиду Кулибали
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