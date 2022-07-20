«Барселона» уже рассматривает альтернативы Кунде

Шансы каталонской «Барселоны» на трансфер Жюля Кунде из «Севильи» становятся всё меньше. По информации журналиста Маттео Моретто, «сине-гранатовые» уже изучают альтернативные варианты.

Напомним, ряд английский источников ранее сообщил, что в гонке за Кунде в данный момент лидирует лондонский «Челси». Вероятно, что сделка по трансферу француза на «Стэмфорд Бридж» будет закрыта уже сегодня. Сумма оценивается в районе 60 миллионов евро.

Сам Кунде согласится перейти в «Челси», если лондонский клуб сможет договориться с «Севильей». Игрок мог оказаться на «Стэмфорд Бридж» ещё прошлым летом, но тогда клубы не успели заключить сделку.