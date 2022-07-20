Траоре может сменить АПЛ на Лигу 1

Форвард Бертран Траоре, права на которого принадлежать бирмингемской «Астон Вилле», может перебраться во французский чемпионат. Об этом сообщает инсайдер Саша Тавольери.

По данным журналиста, в подписании 26-летнего нападающего заинтересован «Лион». «Ткачи» уже вступили в переговоры с представителями Траоре. В свою очередь «Астон Вилла» готова продать Бертрана, приобретенного у «Лиона» в 2020 году.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в десяти поединках за бирмингемцев и не отметился голевыми действиями.

Действующее трудовое соглашение Траоре с английским клубом рассчитано до середины 2024 года.