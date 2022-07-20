«Бавария» готова отпустить Павара в аренду, француз интересен трём клубам

Мюнхенская «Бавария» готова расстаться со своим защитником Бенжаменом Паваром. Как сообщает Sky Sports, мюнхенский клуб согласен отпустить француза в аренду с последующим правом выкупа за 35 миллионов евро.

Отмечается, что в услугах Павара заинтересованы три клуба – мадридский «Атлетико», туринский «Ювентус» и лондонский «Челси». В гонку также может включиться каталонская «Барселона».

При этом председатель правления «Баварии» Оливер Кан вчера заявил, что после трансфера Маттайса де Лихта из туринского «Ювентуса» команда не собирается расставаться с каким-либо защитником.