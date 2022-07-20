Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Бавария» готова отпустить Павара в аренду, француз интересен трём клубам

20 Июля 2022 • 09:46 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» готова расстаться со своим защитником Бенжаменом Паваром. Как сообщает Sky Sports, мюнхенский клуб согласен отпустить француза в аренду с последующим правом выкупа за 35 миллионов евро.

Отмечается, что в услугах Павара заинтересованы три клуба – мадридский «Атлетико», туринский «Ювентус» и лондонский «Челси». В гонку также может включиться каталонская «Барселона».

При этом председатель правления «Баварии» Оливер Кан вчера заявил, что после трансфера Маттайса де Лихта из туринского «Ювентуса» команда не собирается расставаться с каким-либо защитником.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Бавария Атлетико Мадрид Бенжамен Павар Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Июля
10:11 · Англия. Премьер-лига
Кулибали: «Перейти в «Челси» мне посоветовал Жоржиньо»
09:52 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» уже рассматривает альтернативы Кунде
09:46 · Англия. Премьер-лига
Траоре может сменить АПЛ на Лигу 1
09:46 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» готова отпустить Павара в аренду, француз интересен трём клубам
09:40 · Англия. Премьер-лига
Четыре клуба АПЛ претендуют на Лингарда
09:34 · Англия. Премьер-лига
Конте: «Я хочу, чтобы другие команды в матчах против «Тоттенхэма» немного волновались»
09:22 · Англия. Премьер-лига
В борьбу за Корне включился «Фулхэм»
09:13 · Англия. Премьер-лига
Моуринью интересуется трансфером Танги Ндомбеле
08:35 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» поставила цель перед Джеррардом на новый сезон
08:28 · Англия. Премьер-лига
«Вильярреал» хочет арендовать игрока «Тоттенхэма»
08:15 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» продаёт футболиста в АПЛ
07:40 · Англия. Премьер-лига
Один из нападающих хочет покинуть «Манчестер Юнайтед»
06:59 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готовит новое предложение по Кунде
06:46 · Англия. Премьер-лига
Родри прокомментировал трансфер Зинченко
06:41 · Англия. Премьер-лига
Уокер высказался об уходе Зинченко из «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем