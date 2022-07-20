Четыре клуба АПЛ претендуют на Лингарда

Экс-нападающий «МЮ» Джесси Лингард пользуется большим спросом на трансферном рынке. Как информирует ESPN, у футболиста есть несколько вариантов трудоустройства в АПЛ. Также его хотят пригласить в Азию.

На Туманном Альбионе подписать Лингарда готовы следующие клубы: «Эвертон», «Тоттенхэм», «Ноттингем Форест» и «Вест Хэм». Перехватить игрока могут клубы из ОАЭ и Саудовской Аравии, которые готовы предложить ему более выгодные контрактные условия.

Сам Лингард хочет найти команду, в которой будет получать стабильную игровую практику. Джесси намерен пробиться в заявку сборной Англии на чемпионат мира – 2022, который пройдет в Катаре.