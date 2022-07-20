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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В борьбу за Корне включился «Фулхэм»

20 Июля 2022 • 09:22 Комментировать

Нападающий «Бёрнли» Максвелл Корне пользуется большим спросом в текущее межсезонье. Игроком интересуются сразу несколько клубов Премьер-лиги.

В частности, о своем интересе к форварду объявил новичок АПЛ «Фулхэм», сообщает Daily Mail. «Дачники» рассматривают Корне в качестве основной трансферной цели в летнее окно.

«Бёрнли» не смог в прошлом сезоне сохранить место в высшем дивизионе Англии, и сейчас Корне пытается найти себе новый клуб. Кроме «Фулхэма», футболиста связывают с переходом в «Челси» и «Эвертон».

В прошедшем сезоне Корне провел в АПЛ 26 матчей, забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Бёрнли Максвелл Корне Трансферы футбола - лето 2022
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