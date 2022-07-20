Моуринью интересуется трансфером Танги Ндомбеле

Полузащитник «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле может продолжить карьеру в Серии А. Футболистом интересуется «Рома».

Прошлый сезон футболист провел в «Лионе» на правах аренды, после чего вернулся в Лондон. Однако, главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте дал понять, что не рассчитывает на игрока в следующем сезоне.

В свою очередь, наставник римлян Жозе Моуринью, ранее уже работавший с Ндомбеле, рассматривает варианты приобретения полузащитника, сообщает Romagiallorossa.

Уточняется, что речь идет не об аренде, а о полноценном трансфере, так как «Тоттенхэм» опасается, что за год цена на Ндомбеле может существенно снизиться.

В прошедшем сезоне футболист провел в Лиге 1 11 матчей, отметившись 2 голевыми передачами