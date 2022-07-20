«Астон Вилла» поставила цель перед Джеррардом на новый сезон

Руководство бирмингемской «Астон Виллы» поставило цель перед главным тренером команды Стивеном Джеррардом. Как сообщает The Athletic, «львы» хотят финишировать в топ-7 английской Премьер-лиги. Джеррард уже сообщил своим подопечным требование боссов клуба.

Напомним, что легендарный футболист «Ливерпуля», начавший тренерскую карьеру в 2017 году, занял пост главного тренера мерсисайдцев по ходу сезона-2021/2022. По итогам минувшего розыгрыша Премьер-лиги бирмингемцы финишировали на 14-м месте в турнирной таблице.

В первом туре нового сезона чемпионата команда Джеррарда встретится с «Борнмутом».