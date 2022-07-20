Один из нападающих хочет покинуть «Манчестер Юнайтед»

Уругвайский нападающий Факундо Пельистри принял решение покинуть «Манчестер Юнайтед» в текущее трансферное окно. Как информирует ESPN, у 20-летнего игрока есть варианты продолжения карьеры в чемпионатах Италии и Португалии.

Напомним, что Пельистри пополнил ряды «красных дьяволов» в 2020 году, перебравшись из «Пеньяроля». Впрочем, с того времени Факундо не сыграл за манкунианцев ни одного поединка.

В сезоне-2021/2022 форвард выступал на правах аренды за испанский клуб «Алавес». Уругвайский нападающий принял участие в 22 поединках во всех турнирах, но не отметился голевыми действиями.