«Челси» готовит новое предложение по Кунде

Руководство лондонского «Челси» не сбавляет интерес к французскому защитнику «Севильи» Жюлю Кунде. По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, в ближайшее время «пенсионеры» сделают новое предложение по трансферу 23-летнего игрока.

В первый раз английский гранд предложил за Кунде 55 миллионов евро, однако такое предложение н устроило андалусийцев. В связи с этим «Челси» решил увеличить сумму.

В услугах Жюля также заинтересована каталонская «Барселона», однако «сине-гранатовые» не готовы на такие траты.

Контракт француза с «Севильей» рассчитан до середины 2024 года. В прошлом сезоне он отметился тремя голами и одним ассистом в 44 поединках.