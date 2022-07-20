Родри прокомментировал трансфер Зинченко

Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри высказался об уходе украинца Александра Зинченко. В ближайшее время защитник станет игроком лондонского «Арсенала».

«Зинченко был прекрасным партнером по команде. Он заслуживает всего самого хорошего, и нам будет его не хватать. Однако это футбол, жизнь продолжается. Футболисты приходят и уходят, я рад за него», - передает слова хавбека инсайдер Джек Роган в своих социальных сетях.

Напомним, что Зинченко выступает за «Манчестер Сити» с лета 2016 года. На Туманный Альбион он переехал из чемпионата России, где выступал за «Уфу».