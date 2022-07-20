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Уокер высказался об уходе Зинченко из «Манчестер Сити»

20 Июля 2022 • 06:41 Комментировать

Фланговый защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер высказался о предстоящем переходе своего одноклубника Александра Зинченко в лондонский «Арсенал».

«Команде будет не хватать Зинченко, однако на этом жизнь не заканчивается. Его уход – это кратковременные трудности, которые «Сити» сможет преодолеть. Этим летом мы уже лишились двух важных футболистов – Фернандиньо и Рахима Стерлинга. Теперь нам нужно сделать шаг вперед, чтобы восполнить потери в коллективе», - передает слова Кайла журналист Джо Брэй в соцсетях.

В минувшем сезоне Зинченко провел в составе «горожан» 28 поединков, в которых сделал пять голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кайл Уокер Александр Зинченко
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