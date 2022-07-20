Гвардиола отреагировал на слухи о трансфере Неймара в «Манчестер Сити»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возможном трансфере бразильского нападающего Неймара, выступающего во французском чемпионате за «ПСЖ».

«Наш интерес к Неймару? Мне очень жаль, но это ложная информация. Неймар – потрясающий футболист, однако мы не можем каждое лето покупать новичка за 150 миллионов евро», - приводятся слова испанского тренера в соцсетях журналиста Мартина Блекбёрна.

Неймар присоединился к парижскому гранду в 2017 году, перейдя из каталонской «Барселоны». За его трансфер французы заплатили 222 миллиона евро. Недавно бразилец продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года.