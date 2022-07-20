Артета рассказал о трансферах «Арсенала»

Испанский специалист Микель Артета, занимающий пост главного тренера лондонского «Арсенала», поделился мнением касательно трансферов этим летом.

«Мы активно трудимся над улучшением нашей команды. Но в этом процессе задействовано много сторон, поэтому все иногда проходит не так быстро, как нам бы хотелось», - передает слова испанского тренера пресс-служба «канониров».

Напомним, что в текущее трансферное окно «Арсенал» оформил покупку бразильского нападающего Габриэля Жезуса у «Манчестер Сити». Также в скором времени ряды «канониров» должен пополнить еще один игрок «горожан» - Александр Зинченко.