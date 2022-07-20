Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Блэкпул» взял в аренду защитника «Ливерпуля»

20 Июля 2022 • 01:37 Комментировать

«Ливерпуль» отправил своего защитника Риса Уильямса в аренду в «Блэкпул».

Игрок является воспитанником академии «Ливерпуля». В сезоне 2020/2021 футболист помог команде выцарапать путевку в Лигу чемпионов, сыграв за состав 19 матчей.

Проведя первую половину прошлого сезона в «Суонси», Уильямс снова поиграет в Чемпионшипе, но уже в составе другой команды.

«Я очень рад, что могу показать свои способности каждому, в том числе и в этом сезоне. Благодаря своему росту, я доминирую при игре на втором «этаже». Я надеюсь, что тренер оценит мои старания, и в будущем я покажу ему, на что в действительности способен», - приводит слова футболиста Sky Sports.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Блэкпул Апл Чемпионат Англии Рис Уильямс Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Июля
01:41 · Англия. Премьер-лига
Вторые футболки «Манчестер Сити» в новом сезоне будут красно-чёрными
01:37 · Англия. Премьер-лига
«Блэкпул» взял в аренду защитника «Ливерпуля»
01:19 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» не подпишет Лингарда
01:02 · Англия. Премьер-лига
Родри: «Однажды Лига чемпионов покорится «Манчестер Сити»
00:50 · Англия. Премьер-лига
Конте заявил, что покупка Спенса – решение клуба, а не его выбор
00:36 · Англия. Чемпионшип
Макси Лопес стал совладельцем «Бирмингема»
19 Июля
23:54 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Барселона» согласовали стоимость трансфера Аспиликуэты
23:54 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» готов поспорить с «Вест Хэмом» за Янузая
23:36 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» пытается увести Беллингема из-под носа «Реала»
23:03 · Англия. Премьер-лига
Бруну Фернандеш: «При тен Хаге мы стали играть более агрессивно» 1
22:53 · Англия. Премьер-лига
Стеффен стал голкипером «Мидлсбро» официально
22:35 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» интересуется Бентеке
22:27 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Антони в «Манчестер Юнайтед» стал более реальным
22:25 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» претендует на защитника сборной Германии
22:12 · Англия. Премьер-лига
Кунде может стать игроком «Челси» в ближайшие дни
Все новости
Рекомендуем