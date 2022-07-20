«Блэкпул» взял в аренду защитника «Ливерпуля»

«Ливерпуль» отправил своего защитника Риса Уильямса в аренду в «Блэкпул».

Игрок является воспитанником академии «Ливерпуля». В сезоне 2020/2021 футболист помог команде выцарапать путевку в Лигу чемпионов, сыграв за состав 19 матчей.

Проведя первую половину прошлого сезона в «Суонси», Уильямс снова поиграет в Чемпионшипе, но уже в составе другой команды.

«Я очень рад, что могу показать свои способности каждому, в том числе и в этом сезоне. Благодаря своему росту, я доминирую при игре на втором «этаже». Я надеюсь, что тренер оценит мои старания, и в будущем я покажу ему, на что в действительности способен», - приводит слова футболиста Sky Sports.