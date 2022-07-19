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«Ливерпуль» пытается увести Беллингема из-под носа «Реала»

19 Июля 2022 • 23:36 Комментировать

«Ливерпуль» и «Реал» собираются осуществить трансфер полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема в следующем году. Однако, английский клуб уже сейчас пытается договориться с немцами о будущем трансфере.

Согласно сообщению Mundo Deportivo, «Ливерпуль» уже опередил «Реал» и связался с представителями дортмундского клуба. Контракт Беллингема рассчитан до лета 2025 года, но предполагается, что будущий сезон станет последним для англичанина в футболке «Боруссии».

«Реал» видит в Беллингеме замену Луке Модричу, чья карьера приближается к закату. Отмечается, что трансфер Беллингема обойдется в 100 миллионов евро.

В прошедшем сезоне футболист провел в Бундеслиге 32 игры, забил 3 гола и отдал 8 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Боруссия Дортмунд Джуд Беллингем
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