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Бруну Фернандеш: «При тен Хаге мы стали играть более агрессивно»

19 Июля 2022 • 23:03 Комментировать (1)

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился с журналистами впечатлениями от первых недель под управлением Эрика тен Хага.

«Сейчас мы стали играть более агрессивно. Впереди постоянно прессингуют три футболиста – это заставляет защитников играть более высоко, полузащита также смещается ближе к воротам соперника», - сказал Фернандеш в интервью Manchester Evening News.

Он отметил, что теперь, при перехвате мяча, атака развивается более стремительно.

«Мы чувствуем себя хорошо, результаты показывают это. Есть много вещей, которые нужно улучшить, но у нас будет время, чтобы сделать это и быть готовыми к первой игре сезона», - добавил полузащитник.

Сейчас «Юнайтед» проводят подготовку к сезону в Австралии. Старт АПЛ намечен на начало августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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