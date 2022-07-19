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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стеффен стал голкипером «Мидлсбро» официально

19 Июля 2022 • 22:53 Комментировать

Вратарь «Манчестер Сити» Зак Стеффен присоединился к клубу Чемпионшипа «Мидлсбро».

27-летний голкипер провел в составе «горожан» два года, являясь дублером Эдерсона. Теперь у него есть возможность проявить себя в качестве основного вратаря. В «Мидлсбро» он перешел на правах аренды, сообщают британские СМИ.

Уход Стеффена из «Манчестер Сити» произошел после того, как «горожане» объявили о подписании контракта со Штефаном Ортегой.

Стеффен запомнился нелепым голом, который он пропустил в полуфинальном матче кубка Англии против «Ливерпуля» - голкипер, находясь с мячом возле своих ворот, позволил приблизиться Садио Мане и протолкнуть мяч в сетку.

В прошедшем сезоне вратарь провел в АПЛ один матч, оставив при этом ворота сухими.

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Евро-Футбол.Ру,
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