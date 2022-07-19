«Вулверхэмптон» интересуется Бентеке

Нападающий «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке может начать следующий сезон в составе «Вулверхэмптона».

На данный момент Бентеке является только третьим форвардом лондонского клуба в борьбе за место в основе. Форвард ранее сообщал, что хотел бы перейти в клуб, где он мог бы получать больше игрового времени.

В свою очередь, главный тренер «волков» Бруну Лаге находится в поисках забивного форварда – в прошлом розыгрыше АПЛ «Вулверхэмптон» был одной из наименее результативных команд турнира.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Англии 25 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.