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Трансфер Антони в «Манчестер Юнайтед» стал более реальным

19 Июля 2022 • 22:27 Комментировать

Вингер «Аякса» Антони стал ближе к переходу в «Манчестер Юнайтед».

«Аякс» близок к подписанию полузащитника «Порту» Франсишку Консейсау, сообщает Daily Mirror. 19-летний футболист играет на правом фланге и является прямым конкурентом Антони за место в основе.

Это может говорить о том, что голландский клуб готов продать Антони. Ранее главный тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что бразильский вингер стал бы идеальным дополнением к стартовому составу английского клуба.

Стоимость Антони оценивается в 80 миллионов евро.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Голландии 23 матча, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Юнайтед Трансферы футбола - лето 2022 Антони
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