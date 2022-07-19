Магуайра освистали на австралийском стадионе

Защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр вновь подвергся освистыванию со стороны фанатов. На этот раз местом «экзекуции» стал стадион в австралийском Мельбурне, на котором «Юнайтед» провел контрольный матч с «Кристал Пэлас».

Магуайр начал игру с капитанской повязкой. Зрители освистывали игрока каждый раз, когда он прикасался к мячу.

«Я слышал свист, но на самом деле не знал, что произошло. Думаю, что Гарри играл сегодня очень хорошо», - сказал в интервью Sky Sports News полузащитник «МЮ» Донни ван де Бек.

Магуайр в прошлом сезоне допустил несколько грубых ошибок в играх за «Юнайтед», после чего попал в немилость к фанатам, а кроме того, поднялся вопрос о целесообразности оставлять его капитаном команды.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 30 матчей, в которых забил 1 гол.