«Ноттингем Форест» вмешался в борьбу за Лингарда

На полузащитника Джесси Лингарда появился еще один кандидат – игроком заинтересовался новичок Премьер-лиги «Ноттингем Форест».

Лингард покинул в начале лета «Манчестер Юнайтед» после того, как у игрока истек контракт с клубом. После этого об интересе к игроку заявляли несколько клубов АПЛ и МЛС, но полузащитник так и не принял до сих пор окончательного решения.

Еще одним кандидатом на футболиста стал «Ноттингем Форест», сообщает The Guardian. Ранее Лингард заявил, что рассчитывает на контракт в размере 220 тысяч евро в месяц.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 16 матчей, в которых забил 2 гола.