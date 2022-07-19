«Челси» готов побороться за Френки де Йонга

«Челси» готовит официальное предложение «Барселоне» по переходу полузащитника Френки де Йонга.

Игрок последние несколько недель вел переговоры с «Манчестер Юнайтед», но так и не принял условия команды Эрика тен Хага. Будущее де Йонга в каталонском клубе также остается неясным, однако, «Челси» готов осуществить трансфер футболиста, сообщает Relovo.

Контракты центральных полузащитников лондонского клуба Жоржиньо и Н’Голо Канте заканчиваются следующим летом, и наставник «синих» Томас Тухель рассматривает де Йонга в качестве потенциальной замены одному из футболистов. Кроме того, «Челси», в отличие от «Манчестер Юнайтед», может предложить де Йонгу участие в Лиге чемпионов.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 32 игры, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.