«Вест Хэм» продвинулся в переговорах по переходу Броя

Нападающий «Челси» Армандо Броя все ближе к переходу в «Вест Хэм».

Форвард был досрочно отозван с североамериканского турне «Челси», чтобы обсудить условия сделки с представителями «молотков», сообщает Daily Telegraph. Сумма трансфера составит примерно 35 миллионов евро.

Наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес ищет форварда, способного составить конкуренцию Майклу Антонио.

Ранее Броя поставил руководству «Челси» ультиматум: или отпустить его в другой клуб, или гарантировать место в стартовом составе.

В прошедшем сезоне футболист в составе «Саутгемтона» провел в АПЛ 32 игры, в которых забил 6 голов.