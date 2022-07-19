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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вест Хэм» продвинулся в переговорах по переходу Броя

19 Июля 2022 • 21:26 Комментировать

Нападающий «Челси» Армандо Броя все ближе к переходу в «Вест Хэм».

Форвард был досрочно отозван с североамериканского турне «Челси», чтобы обсудить условия сделки с представителями «молотков», сообщает Daily Telegraph. Сумма трансфера составит примерно 35 миллионов евро.

Наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес ищет форварда, способного составить конкуренцию Майклу Антонио.

Ранее Броя поставил руководству «Челси» ультиматум: или отпустить его в другой клуб, или гарантировать место в стартовом составе.

В прошедшем сезоне футболист в составе «Саутгемтона» провел в АПЛ 32 игры, в которых забил 6 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Вест Хэм Трансферы футбола - лето 2022 Армандо Броя
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