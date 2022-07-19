Переговоры между «Барселоной» и «Челси» по Алонсо зашли в тупик

Трансфер защитника Маркоса Алонсо из «Челси» в «Барселону» приостановлен.

Каталонский клуб не устроила цена на футболиста, сообщает El Chiringuito. «Синие» хотят выручить за игрока 13 миллионов евро, несмотря на то, что его контракт заканчивается следующим летом.

Что касается одноклубника Алонсо по «Челси» - Сесара Аспиликуэты, то переговоры по его переходу идут более успешно.

Как сообщает издание, «Барселона» решила рассмотреть другие варианты. В частности, каталонцы обратили внимание на защитника «Сельты» Хави Галана.

В прошедшем сезоне Алонсо провел в АПЛ 28 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.