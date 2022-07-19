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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Переговоры между «Барселоной» и «Челси» по Алонсо зашли в тупик

19 Июля 2022 • 21:16 Комментировать

Трансфер защитника Маркоса Алонсо из «Челси» в «Барселону» приостановлен.

Каталонский клуб не устроила цена на футболиста, сообщает El Chiringuito. «Синие» хотят выручить за игрока 13 миллионов евро, несмотря на то, что его контракт заканчивается следующим летом.

Что касается одноклубника Алонсо по «Челси» - Сесара Аспиликуэты, то переговоры по его переходу идут более успешно.

Как сообщает издание, «Барселона» решила рассмотреть другие варианты. В частности, каталонцы обратили внимание на защитника «Сельты» Хави Галана.

В прошедшем сезоне Алонсо провел в АПЛ 28 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Маркос Алонсо Трансферы футбола - лето 2022
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