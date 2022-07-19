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«Манчестер Сити» готов сделать предложение по Кукурелье

19 Июля 2022 • 21:07 Комментировать

«Манчестер Сити» скоро сделает официальное предложение «Брайтону» по защитнику Марку Кукурелье.

Испанский левый защитник в настоящее время является главной целью главного тренера «горожан» Пепа Гвардиолы и, возможно, последним трансфером «Сити» в это межсезонье, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Предложение будет сделано после того, как Александр Зинченко окончательно станет игроком «Арсенала». После его ухода единственным левым защитником в команде Гвардиолы останется Жоау Канселу.

В прошедшем сезоне Кукурелья провел в АПЛ 35 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Брайтон Марк Кукурелья Трансферы футбола - лето 2022
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