«Манчестер Сити» готов сделать предложение по Кукурелье

«Манчестер Сити» скоро сделает официальное предложение «Брайтону» по защитнику Марку Кукурелье.

Испанский левый защитник в настоящее время является главной целью главного тренера «горожан» Пепа Гвардиолы и, возможно, последним трансфером «Сити» в это межсезонье, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Предложение будет сделано после того, как Александр Зинченко окончательно станет игроком «Арсенала». После его ухода единственным левым защитником в команде Гвардиолы останется Жоау Канселу.

В прошедшем сезоне Кукурелья провел в АПЛ 35 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.