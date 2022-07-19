«Бетис» хочет вернуть Бельерина, но не согласен с ценой

«Бетис» планирует вернуть защитника «Арсенала» Эктора Бельерина.

Футболист прошлый сезон провел в аренде в испанском клубе, после чего вернулся в «Арсенал». Однако, главный тренер «канониров» Микель Артета дал понять, что не рассчитывает на игрока в новом сезоне.

«Бетис» хочет вернуть Бельерина к себе, но испанцев смущает цена на футболиста. «Арсенал» хочет получить 10 миллионов евро, «Бетис» готов заплатить только 4 миллиона, сообщает Estadio Deportivo.

«Канониры» вряд ли примут такой вариант. Тем не менее, «Бетис» согласен ждать положительного решения английского клуба. Сам футболист также хотел бы продолжить карьеру в испанской команде.

В прошедшем сезоне Бельерин провел в Ла Лиге 23 игры, отметившись 2 результативными передачами.